Smart cities, in Italia sviluppo è a buon punto: partenariato pubblico privato per accelerare transizione digitale

(Teleborsa) - Lo sviluppo delle smart cities in Italia è a buon punto, soprattutto per i grandi comuni del Nord, le risorse messe a disposizione dal PNRR per la digitalizzazione sono sufficienti e gli obiettivi chiari, ma permangono alcuni gap da colmare, tra cui la scarsità di competenze. È quanto emerge dallo, realizzato nell'ambito di Futur#Lab, il progetto promosso dall'in collaborazione cone con la partnership diNel dettaglio, I-Com ha condotto un'analisi qualitativa sullo stato dell'arte delle iniziative dei principali comuni capoluogo delle città metropolitane italiane mediante la somministrazione in forma orale di un questionario per mettere a fuoco le innovazioni più rilevanti in ambito smart cities. Sono state interpellate le, fra cui Milano, Genova, Firenze e Venezia.Tra gli aspetti critici evidenziati dallo studio vi è la. Infatti, l'adozione di tecnologie innovative per la PA, come il cloud, spesso ricade nella spesa corrente ed è soggetta a vincoli. In quest'ottica, – rileva l'indagine – la previsione di uno status speciale per particolari spese in servizi digitali innovativi potrebbe favorire una più ampia adozione da parte degli enti pubblici. Inoltre, è decisivo procedere all'assunzione di nuovo personale con expertise più tecnica e specialistica, provvedere al reskilling e all'upskilling dei dipendenti in servizio e puntare sulLa creazione di un ecosistema smart city passa, infatti, anche attraverso collaborazioni con università e organizzazioni private. Gli strumenti, dal dialogo competitivo agli appalti pre-commerciali, sono già stati recepiti nell'ordinamento italiano da quasi un decennio, ma sono ancora poco usati. Secondo i dati di AgID, dal 2013 al 2019 sono state intraprese 80 gare d'appalto innovative, per 470 milioni di euro, un numero minimo se paragonato al totale delle gare svoltesi nello stesso periodo.Lo studio evidenzia come le basi su cui si fonda la realizzazione di una città intelligente siano leUn ruolo fondamentale è giocato dalma le telco sono sempre più centrali anche per la raccolta e la fornitura dei dati alle municipalità, insieme alla stessa capacità di intelligence. In questo senso, alcune interessanti innovazioni, già contenute nel bando per la digitalizzazione dei Comuni, potrebbero essere integrate utilizzando, pro quota, i fondi rimanenti dai bandi per la copertura del territorio in Banda Ultra Larga (BUL) allo scopo di favorire l'adozione di soluzioni smart, ad esempio in termini di ottimizzazione della mobilità e del risparmio energetico.L'indagine è stata presentata a Roma nel corso della terza tavola rotonda di Futur#Lab alla quale hanno partecipato, oltre al presidente I-Come al direttore External Affairs and Sustainability di WINDTREla partner di Join Groupla vicepresidente di I-Come il direttore dell'area digitale di I-Com– che hanno illustrato la ricerca –, il presidente di Sapienza Innovazione e professore di meccanica applicata alle macchine della Sapienza Università di Roma, il professore di Diritto Costituzionale e Coordinatore Osservatorio Smart City dell'Università Bocconil'head of Marketing Business-to-Government di Enel X Italial'head of Strategy, 5G for Industry and Mission Critical Networks di Ericsson, la Transformation & Development Office director di WINDTRE, l'External Relations, Communication & Sustainability director di Inwit, l'assessore all'Agenda digitale e uso civico dei dati del Comune di Bolognai, il vicesindaco e assessore alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici del Comune di Baril'assessora alla Transizione ecologica e digitale, innovazione, ambiente, mobilità e trasporti del Comune di Torinoe il capo di gabinetto del sindaco del Comune di Milano