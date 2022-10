Titoli di Stato, MEF colloca BTP e CCT per 7,5 miliardi. Tassi in calo

(Teleborsa) - Il(MEF) ha assegnato un totale di 7,5 miliardi di BTP e CCT con rendimenti in calo.Nel dettaglio, sono stati assegnati 2,75 miliardi dia fronte di richieste per 4,1 miliardi con un rendimento del 3,48% (-64 punti base rispetto all'asta precedente). Inoltre 3,75 miliardi dicon richieste per 4,878 miliardi e un rendimento del 4,24% in calo di 46 punti percentuali.Il MEF ha inoltre assegnato 1 miliardo dicon scadenza a 6 anni, a fronte di richieste per 2,155 miliardi con un rendimento del 2,54%.