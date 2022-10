TraWell CO, controllata FSB Service si aggiudica gara per aeroporto Tolosa

TraWell CO

(Teleborsa) -, società quitata su Euronext Growth Milan ed attiva nel settore dei servizi di protezione e deposito bagagli,, annuncia che laper la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori pressol’aeroporto internazionale diper 5 anni a partireFSB Service già offre i propri servizi presso l’aeroporto di Tolosa da luglio 2013, e grazie a tale vittoria continuerà la partnership. L’aeroporto di Tolosa Blagnac è il sesto più importante scalo francese con 9,6 milioni di passeggeri gestiti nel 2019."Siamo felici di annunciare il rinnovo della concessione presso l’aeroporto di Tolosa Blagnac, grazie alla quale continueremo a offrire i nostri servizi per altri 5 anni", dichiara, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co, aggiungendo che l'aeroporto "ha un profilo di traffico interessante" ed il gruppo intende "espandere l’offerta di prodotti e servizi a Tolosa in linea con le azioni previste dal Piano Industriale TraWell 2027 presentato agli investitori a metà Ottobre".