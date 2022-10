Vodafone al Lucca Comics & Games con "Home of the Unstoppable"

(Teleborsa) -2022, la fiera italiana del fumetto e dei giochi in programma a Lucca da oggi 28 ottobre fino al 1 novembre, ed entra nel metaverso del videogamecon la sua prima “mappa di gioco”,una mappa dellaarricchita da elementiin cui tutti i gamer potranno sfidarsi.Nell’area Vodafone in Piazza San Michele a Lucca, che ospiterà per tutta la durata dell’evento diverse postazioni di gioco, sarà possibile partecipare ad. Tutti gli appassionati potranno testare la nuova mappa Fortnite: in ogni sessione di gioco i gamer avranno l’obiettivo di riparare dei “generatori” entro un limite di tempo, evitando di essere fermati dal cosiddetto “cacciatore”, un giocatore selezionato a turno tra i vari partecipanti. Ogni volta che un giocatore riesce a raggiungere l'obiettivo guadagna vantaggi, come una “ricarica completa” o unaper proseguire nel gioco e provare a vincere la sfida. L’esperienza di gioco sarà interattiva e coinvolgente e risulterà amplificata grazie alla qualità, alla potenza e all’affidabilità della rete Vodafone, che garantisce delle performance evolute, senza limiti né interruzioni.Ogni giorno - spiega la nota - si svolgerà un torneo, con la possibilità di gareggiare nella Home of the Unstoppable di Vodafone con Pow3r, uno dei più famosi gamer influencer italiani. L’evento potrà essere seguito da tutti gli appassionati anche da remoto grazie alle dirette streaming di Pow3r su Twitch.e alla latenza al millisecondo della rete 5G vogliamo garantire a tutti i gamer e agli appassionati un’esperienza di altissima qualità, sia in casa che fuori - affermaDirettore Consumer di Vodafone Italia. “In occasione del Lucca Comics & Games, abbiamo voluto sperimentare una nuova modalità di coinvolgimento dei nostri clienti entrando nel mondo del Metaverso, per offrire un’esperienza ancora più immersiva e che permette ai giocatori una maggiore interazione e connessione, superando le barriere del mondo reale".Sarà inoltre presente uno spazio dedicato a LV8, il learning game di Fondazioneche permette ai ragazzi, attraverso l’esperienza del videogioco, di acquisire