Banca nazionale svizzera, perdita da 142 miliardi di franchi in primi 9 mesi

(Teleborsa) - Laha registrato unadi 142,4 miliardi di franchi per i primi tre trimestri del 2022. La perdita sulle posizioni in valuta estera è ammontata a 141 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una minusvalenza di 1,1 miliardi di franchi. La perdita sulle posizioni in franchi si è attestata a 24,1 milioni di franchi.Il risultato della Banca nazionale "dell'oro, dei cambi e dei capitali - si legge in un comunicato - Pertanto non si possono escludere oscillazioni anche estreme ed è difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio".Per quanto riguarda la perdita sulle posizioni in valuta estera, viene sottolineato che: i proventi per interessi e i dividendi sono ammontati rispettivamente a 5,1 e a 3,4 miliardi di franchi; è stata registrata una, pari a 70,9 miliardi di franchi,, pari a 54,2 miliardi di franchi. Le minusvalenze di cambio si sono attestate complessivamente a 24,4 miliardi di franchi.