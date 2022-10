Brasile, Lula vince le elezioni, terza volta Presidente

(Teleborsa) -, esponente di sinistra nelle elezioni brasiliane,con l'avversario di destra, venendo eletto per laIl Tribunale superiore elettorale ha ufficializzato la vittoria al 98, 86% delle sezioni scrutinate:dei voti eBolsonaro è il primo presidente che ha fallito il tentativo di rielezione. La sconfitta è stata accolta con tanta delusione dai suo sostenitori in una tornata elettorale che si è dimostrata molto sofferta e polarizzata. Grande festa per i sostenitori di Lula, che si sono riversarti sulla spiaggia di Rio ed hanno accolto con lacrime di gioia la vittoria."Congratulazioni a Luiz Inácio Lua da Silva per la sua elezione a Presidente della Repubblica federale del Brasile. Italia e Brasile continueranno a lavorare insieme nel nome della storica amicizia tra i nostri popoli e per affrontare le sfide comuni che ci aspettano", ha twittato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.