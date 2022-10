Cine, indici PMI: economia più debole ad ottobre

(Teleborsa) -, con l'aumento dei casi di Covid, l'ulteriore contrazione delle costruzioni e una possibile contrazione della domanda di esportazione a indicare che questa debolezza probabilmente continuerà. Lo confermano iSecondo i dati forniti dal National Bureau of Statistics, ilè sceso a 49,2 punti dai 50,1 del mese precedente e risulta inferiore ai 50 attesi, restando sotto la soglia chiave dei 50 punti sotto la quale l'attività si contrae.sono stati più deboli, suggerendo un ulteriore calo dei livelli di attività nei prossimi mesi. I nuovi ordini all'esportazione sono rimasti in contrazione, ma in misura leggermente inferiore rispetto al mese scorso.Anche l'indiceha registrato una contrazione, scendendo a 48,7 punti in ottobre, dal 50,6 di settembre. Le attese per 50,2 punti. L'indicescende a 49 punti dai precedenti 50,9.