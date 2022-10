illimity, cartolarizzazione crediti da 40 milioni per Cari Asti e Banco Azzoaglio

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha concluso la prima operazione dioriginati da Cassa di Risparmio di Asti e Banco di Credito P. Azzoaglio. L'operazione è finalizzata all'emissione di una Nota ABS unitranche per un ammontare pari a. illimity ha agito in qualità di Arranger e Investitore."Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo un'operazione così complessa e in tempi rapidi, grazie anche alla partnership instaurata con le due banche - ha commentatodi illimity - Si tratta della prima cartolarizzazione multi-originator strutturata dalla Divisione Investment Banking che segue le operazioni concluse con successo nei primi nove mesi di quest'anno".