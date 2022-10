Italia, DBRS non prevede deviazione significativa da strategia di bilancio prudente

(Teleborsa) - L'impatto dell'influirà sulla- con pensioni, salari pubblici e beni intermedi più elevati - e unito allapeserà maggiormente sui. Ciò, secondo DBRS Morningstar, richiederà probabilmente un ulteriore risanamento di bilancio per ridurre il disavanzo nominale negli anni a venire. Lo si legge nell'analisi con cui l'agenzia di rating ha confermato il giudizio BBB (high) con trend Stabile.Il nuovo governo dovrebbe garantire l'approvazione della Legge di Bilancio 2023 entro la fine dell'anno per evitare un bilancio provvisorio. "Al momento, non c'è chiarezza sull'intenzione del nuovo governo di attuare promesse costose annunciate durante la campagna elettorale, anche se", sottolinea DBRS Morningstar.Tuttavia, la sfida di estendere ulteriormente il sostegno fiscale per proteggere l'economia dalla crisi energetica in corso avrà la priorità e l'attuazione di costose riforme fiscali sarà, nel caso, graduale. Pertanto, DBRS Morningstarnel medio termine.Se il nuovo governo dovesse continuare a impegnarsi per il passato obiettivo di disavanzo di bilancio del 5,6% del PIL quest'anno e del 3,9% del PIL nel 2023 (rispetto alle proiezioni del 5,1% del PIL e del 3,4% del PIL, rispettivamente, nel 2022 e nel 2023 senza cambiamento di politica), questopotrebbe essere utilizzato per fornireper alleviare la crisi del costo della vita.Secondo DBRS Morningstar, un ulteriore supporto dovrebbe essere temporaneo e selettivo. "Qualora il governo optasse invece per un aumento significativo della spesa, comprese le, è probabile che si trovi di fronte sia a un disavanzo primario più elevato sia a un aumento dei costi di finanziamento, che", viene sottolineato.