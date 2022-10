Mondo TV, intesa preliminare in Polonia per la licenza di Agent203

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha raggiuntoper la diffusione televisiva lineare e i diritti VOD di Agent 203, la serie di animazione in 3D CGI coprodotta con la tedesca Toon2Tango e che vede SuperRTL come commissioning broadcaster.L'intesa è su un accordo la cuie prevede una licenza per la diffusione in esclusiva in territorio e in lingua polacchi, si legge in una nota. L'accordo prevede il pagamento da parte di TVP di une la presenza della serie sul principale canale nazionale polacco "può fornire un valido strumento per il lancio del licensing nel territorio", viene sottolineato.