Piazza Affari in leggero rialzo. Spiccano Campari e UniCredit

Campari

UniCredit

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a digeriree aspettano le decisioni della Federal Reserve (mercoledì) e della Bank of England (giovedì). L'inflazione nell'area euro è salita a un nuovo massimo storico (+10,7%, risultano anche superiore alle attese), mentre la crescita economica ha perso slancio (PIL a +0,2% su base trimestrale, contro il +0,8% dei tre mesi precedenti).Nel terzo trimestre dell'annoha registrato una crescita dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali, secondo i dati diffusi da Istat . La, ma in decelerazione rispetto al secondo trimestre dell'anno.Tra le principali, si muovono sulla parità Francoforte e Madrid, sale leggermente Londra (+0,2%), scende marginalmente Parigi (-0,2%). Si muove sopra la parità la, con il FTSE MIB che mostra un +0,28%, il FTSE Italia All-Share un +0,26%, il FTSE Italia Growth un +0,71%. Negativo il FTSE Italia STAR (-0,30%)In marginale aumento lo, che si porta a quota +209 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,23% e quello del Bund tedesco a 2,14%.Ilsi muove in ribasso, con il WTI che tratta a 86,5 dollari per barile (in calo dell'1,5%) e il Brent a quota 92,6 dollari al barile (perdendo l'1,37%). In calo ilsulla piazza di Amsterdam, con il TTF in ribasso del 6,7% a 130 euro/MWh.sono in netto rialzo sui mercati internazionali dopo che la Russia ha sospeso l'accordo con l'Ucraina per il passaggio del grano di Kiev attraverso il Mar Nero.Seduta positiva per, che ha siglato ununa quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del 30%, del capitale di. Il colosso delle bevande ha spiegato che la categoria del bourbon diventerà il secondo asse di sviluppo del gruppo dopo gli aperitivi.Bene anche, che ha apportato una leggeradi quest'anno (esclusa la Russia) dopo le modifiche ai termini delle Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) della Banca centrale europea.