Pirelli investe 114 milioni di euro in stabilimento messicano Silao

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato(già previsto dal piano industriale 2021-2022/2025 con realizzazione nel biennio 2022/2023) finalizzato ad aumentare la produzione High Value del. L'annuncio è arrivato nel decimo anniversario della fondazione della fabbrica.Lo stabilimento di Silao è passato da una capacità di circa 1,5 milioni di pneumatici e un organico di 300 persone alla fine del 2012 a una. La sua produzione si concentra sul segmento High Value, in particolare pneumatici High Performance e Ultra-High Performance per auto, veicoli elettrici, SUV e Light Trucks.Il nuovo investimento consentirà di incrementare a regimela sua capacità produttiva di oltre un milione di pezzi a un, con un'espansione della superficie produttiva di 16 mila metri quadri a oltre 220 mila metri quadri. L'incremento produttivo e l'ulteriore miglioramento del mix si accompagneranno con la creazione di 400 nuovi posti di lavoro per un totale a regime pari a 3.200 persone."Ilper tutte le attività di Pirelli in Nord e Centro America e con questo investimento saremo in grado di incrementare ulteriormente la competitività tecnologica e industriale di Pirelli", ha sottolineato Claudio Zanardo, Presidente e CEO di Pirelli North America.