Profumo: "Viviamo in uno stato di instabilità permanente, risparmio cruciale"

(Teleborsa) -significa oggiin unoche non ha carattere di eccezionalità ma rappresenta unanella quale occorre imparare a vivere, sebbene la storia degli ultimi 30 anni sia stata costellata da instabilità che la rapidità dei cambiamenti degli ultimi decenni ci ha impedito di cogliere. E' quanto affermato dalnel suo discorso di apertura della, citando il tema di quest'anno "Il valore del Risparmio nell’era dell’incertezza"."Su tutto questo si dispiega anchecon i suoi effetti devastanti ormai sotto gli occhi di tutti, anche nel nostro Paese. Questo scenario sta producendon termini di aumento dellee crescita della", ha sottolineato il Presidente dell'ACRI.Profumo ha fatto cenno anche allaed al "fantasma della recessione alle porte" cheed offuscando le previsioni per il futuro", come conferma l'ultima indagine Acri-Ipsos, che ha confermato un aumento delle famiglie in difficoltà."Nell'era dell'incertezza ilriconosciuto dai Costituenti quasi settantacinque anni fa: un valore che la Repubblica è chiamata a incoraggiare e a tutelare", ha detto Profumo, aggiungendo che ancora oggi "il risparmio potrà rivelarsi unoe costruire un futuro migliore per tutti". Per questo - ha sottolineato - il nuovoin grado di sbloccare il risparmio delle famiglie e indirizzarlo al finanziamento delle imprese italiane" laddove l'indagine Acro-Psos conferma che il 63% degli italiani tiene il risparmio parcheggiato nella liquidità.Per progettare il futuro nell'era dell'incertezza - ha detto Profumo - occorre tenere a mente tre fattori: lae quindi la capacità di adattarsi a continui cambiamenti; la necessità diche incidano sulle cause strutturali; le, perchè "nessuno si salva da solo, questo è il principale messaggio che arriva da questi anni terribili". I questa direzione l'UE - ha ricordato Prpfumo - è stata in grado di mettere in campo una risposta straordinaria, scrollandosi di dosso anni di tentennamenti, ed ha messo a punto un piano vaccinale ed il Next Generation Eu.