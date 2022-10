Risparmio, Gentiloni: "Ci aspettano mesi difficili, risparmio cruciale accanto a NGEU"

(Teleborsa) - "Viviamo inavviata con lo scoppio della pandemia, che dopo una parentesi nel 2021, oggi prosegue con l'aggressione russa in Ucraina". Così il commissarionel suo contributo video per la"Ida soli a colmare il bisogno di investimenti per la transizione ecologica e digitale. Saràcoinvolgere anche il", ha affermato il commissario, ricordando che il momento non è propizio e che la crescita dell'inflazione non solo riduce il potere d'acquisto, ma anche il risparmio delle famiglie.Gentiloni ha sottolineato che occorre dunquee "edper la quale un ruolo cruciale è affidato alle banche ed alle Casse di risparmio.Il commissario ha ricordato che, ma "grazie alle risorse deled alabbiamo glie dare certezza alle prospettive future". E per fare questo "servirà il contributo di tutte le forze del Paese per superare le incertezze", ha concluso.