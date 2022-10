"Scegli col cuore per chi ami", al via nuova soluzione assicurativa di Generali

(Teleborsa) - Oggi, in Italia, il 40% delle persone ritiene di aver bisogno di una maggiore protezione in ambito salute, unitamente a garanzie di prevenzione e monitoraggio, mentre il 63% ritiene che i servizi che accompagnano il percorso di cura del paziente debbano essere parte integrante della soluzione assicurativa. In uno scenario, in cui quasi il 56% di famiglie con più componenti è monoreddito,amplia l'con la soluzione assicurativavolta ad assicurare ai propri cari il futuro che si desidera per loro, aiutandoli a realizzare desideri e progetti di vita. "Scegli col Cuore per chi ami" – spiega Generali in una nota – consente, infatti, di dare ai propri cari l'appoggio e la tranquillità economica necessari per affrontare il futuro in caso di prematura scomparsa di chi li ama.La nuova soluzione permette di scegliere l'importo del capitale da garantire ai propri cari e la durata della copertura e modificare in qualsiasi momento i beneficiari. Tra i– si legge nella nota – figurano flessibilità, per scegliere chi tutelare anche al di fuori dell’asse ereditario, come un amico o un'associazione; risparmio fiscale, per detrarre dall'IRPEF i premi versati anno dopo anno nei limiti di legge; imposta free, il capitale liquidato al beneficiario (persona fisica) è esente dall'imposta di successione e dall'IRPEF; integrità del capitale, grazie a impignorabilità e insequestrabilità della soluzione. È possibile scegliere trache offrono un capitale extra, sia in caso di grave malattia, sia in caso di scomparsa a seguito di un evento imprevisto: Tutela Salute (Dread Disease) che, in caso di grave malattia, consente di ricevere un capitale aggiuntivo a partire da 10mila fino a 40mia euro; e Tutela Plus che, nel caso di premorienza improvvisa a seguito di infortunio, consente di ricevere un capitale extra da un minimo di 5mila fino a 250mila euro. Il capitale extra raddoppia nel caso di un incidente stradale.Con "Scegli col cuore per chi ami" è incluso, il servizio dedicato alla propria salute, che permette di effettuare con continuità tutti i check up per mantenersi in salute e fare prevenzione."Come Partner di Vita in ogni momento rilevante, – hanno dichiarato– progettiamo soluzioni assicurative per comprendere i bisogni delle persone e proteggere al meglio i nostri clienti. 'Scegli col cuore per chi ami' va oltre la normale soluzione assicurativa Temporanea Caso Morte perché offre servizi a tutela della salute, per prendersi cura delle persone che amiamo e di noi stessi. Con questa nuova soluzione confermiamo l'importanza della protezione della vita nella nostra strategia e nel nostro modello di business, nonché il percorso di miglioramento continuo dell’esperienza cliente anche grazie agli strumenti digitali".Dal 23 ottobre è on air la. Lo storytelling slice of life racconta l'unicità delle relazioni vissute con i propri affetti, sottolineando il desiderio di tenerli al sicuro, qualunque cosa accada. La creatività, a cura dell'agenzia The Big Now/mcgarrybowen (DENTSU CREATIVE), è stata declinata oltre che su tv tradizionali e connesse, anche su digital, radio, stampa e cinema, grazie alla pianificazione media di dentsu X.