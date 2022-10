(Teleborsa) - Lahache devono essere utilizzati daiper la divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR). Queste modifiche intendono garantire la piena trasparenza sugli investimenti nei settori e sotto-settori dell'economia coperti e conformi alla(inclusi gas e nucleare, che sono stati inseriti nei mesi scorsi)Il regolamento modificato di oggi richiederà ai partecipanti ai mercati finanziari di indicare anche tramite un semplice grafico laconformi alla tassonomia."All'inizio di quest'anno abbiamo incluso il gas e il nucleare come attività di transizione nella tassonomia della finanza sostenibile, in un numero limitato di circostanze e a condizioni rigorose - ha commentato ha commentatoper i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali - Le energie rinnovabili sono una priorità assoluta nella tassonomia dell'UE, tanto più nell'attuale contesto geopolitico, main questa transizione energetica"."Con le regole odierne, il settore finanziario dovrà fornire piena trasparenza per quanto riguarda il grado di sostenibilità dei prodotti finanziari, con ulteriore trasparenza richiesta per gli investimenti che includono gas e nucleare - ha aggiunto - I, che avranno tre mesi per esaminare l'atto".