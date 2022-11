Borse cinesi in rally. Positiva anche Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la seduta in rialzo, a dispetto della chiusura fiacca di Wall Street, che attende un nuovo rialzo dei tassi di 75 punti da parte della Fed mercoledì. Le borse cinesi hanno accolto con buonumore il dato del PMI manifatturiero, indicato da Caixin in aumento a 49,1 punti dai 48,1 precedenti e dai 49 del consensus, ma ancora al di sotto della soglia dei 50 punti e dunque in zona contrazione.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,33% ed il Topix in vantaggio dello 0,69%. In netto miglioramento la borsa di(+1,8%).Seduta in rally per le borse cinesi, conche sale del 2,62% eche continua la giornata in rialzo del 3,24%. Più composta Taiwan che sale dello 0,69%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, ottima la prestazione di(+5,6%); con analoga direzione si muove(+1,19%), mentre appaiono più incerteIn moderato rialzo(+0,52%); come pure, balza in alto(+1,63%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un -0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta segnando un trascurabile -0,01%. Seduta positiva per l', che mostra un timido +0,28%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,68%.