Agroalimentare, Demetra Holding entra nella startup Authentico

(Teleborsa) -, startup specializzata nellaattraverso la certificazione digitale (Blockchain) e lo strumento InCibum Lab, un incubatore certificato MISE.ha creato in Campania un ecosistema dedicato alle imprese del settore agroalimentare e food service, per sostenerle nello sviluppo dell'innovazione e nella crescita in nuovi mercati.è attiva dal 2017 con soluzioni innovative per la tutela del Made in Italy ed hail fenomeno dell’L’Italia vanta un primato mondiale nei progetti di tracciabilità di filiera in blockchain, secondo l’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano. In gioco c’è la tutela e la promozione dell'agroalimentare che vale il 15% del Pil nazionale con oltre 522 miliardi di euro."L’ingresso nel capitale sociale di Authentico di Demetra Holding rappresenta un’opportunità per consolidare l’esperienza che abbiamo accumulato in questi 5 anni e puntare ad aumentare la quota di mercato della blockchain per le filiere agroalimentari", afferma, Ceo e co-founder di Authentico."Demetra Holding nasce per supportare finanziariamente, attraverso un meccanismo equity based, le imprese di maggiore interesse accompagnate nella loro crescita da InCibum Lab", dichiara, Ceo di Demetra Holding.L’ingresso non modifica gli assetti di governance garantendo così continuità ad una società che aspira a divenire leader nel settore. L’operazione aggiungerà alla rete di startup di Demetra Holding un posizionamento significativo nel settore della tracciabilità alimentare.