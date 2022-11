Borse cinesi in rialzo nonostante nuove restrizioni. Piatta Tokyo

(Teleborsa) -. Tra l'altro, le autorità hanno ordinato un lockdown di sette giorni dell'area intorno allo stabilimento principale di Foxconn a Zhengzhou, una mossa che ridurrà drasticamente le spedizioni in entrata e in uscita dalla più grande fabbrica di iPhone del mondo.Sono inoltre arrivate alcune dichiarazioni di alti funzionari sull'andamento dell'economia. La Cina mira a mantenere la scala del debito del governo locale e ile a frenare rigorosamente qualsiasi aumento del debito nascosto, secondo il ministro delle finanze.Il presidente dell'autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha invece affermato che isono importanti e la capacità di controllo del rischio di alcune istituzioni finanziarie locali è debole.Ilè tornato a parlare dell'indebolimento della valuta nipponica. "Quello che dovremmo tenere a mente è l'aumento dei prezzi all'importazione causato da uno yen debole che (stanno) aumentando l'inflazione - ha detto Shunichi Suzuki in una sessione del parlamento - In tal senso, l'indebolimento stabile o graduale dello yen è una grande fonte di preoccupazione".Il governo ha speso un record di 43 miliardi di euro perdopo che è crollato al minimo di 32 anni. A settembre ha condotto il suo primo intervento di acquisto in yen dal 1998.Segno meno in chiusura per il listino di, con il Nikkei 225 che accusa una lieve discesa dello 0,06%, mentre, al contrario, resta sale, con le quotazioni che si posizionano a +1,16%. Bene anche, con un +1,15%.In ascesa(+2,12%); piatta(-0,02%). Leggermente negativo(-0,35%); in verde(+0,14%).