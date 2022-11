Maire Tecnimont inaugura impianto di upcycling di polimeri ad Abu Dhabi

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, società controllata da, in occasione della Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), ha annunciato un progetto di economia circolare, un, Emirati Arabi Uniti. Questo nuovo impianto processa, dal near to prime agli scarti di fine produzione degli impianti, ed anche polimeri riciclati.L’impianto è in grado sia di(come i prodotti di gamma inferiore, e quelli non conformi) che di effettuare unper trasformarli in polimeri qualificati di più alto valore destinati ad applicazioni industriali specifiche.Situato tra Dubai e Abu Dhabi, nella più grande area industrial e free zone del Medio Oriente, l’impianto è stato, una joint venture tra NextChem, P2 Polimeri e Polyme General Trading."L’impianto di Kezad è un esempio del know-how italiano, che è stato sviluppato in Italia e ora è esportato per aiutare i Paesi come gli Emirati a sviluppare l’economia circolare su scala industriale", ha commentato, il Presidente di Maire Tecnimont, all’inaugurazione dell’impianto.L’impianto GCB Polymersper importare ed esportare i prodotti ogni giorno, raggiungendo un massimo dipari anei prossimi anni.