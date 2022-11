Agenzia entrate, bonus pieno per gli investimenti in e-commerce nell’agroalimentare

(Teleborsa) - Leche hanno comunicato lesostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena delintrodotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno delnel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate,, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre. Per l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 64/E di oggi viene istituito il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole”.L’agevolazione consiste in un, utilizzabile solo in compensazione, pari al 40 per cento degliper realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia. In seguito al provvedimento, l’importo riconosciuto potrà essere visualizzato da ciascun richiedente direttamente sul proprio cassetto fiscale e sarà pari al 100% dell’importo del credito richiesto con larelativa alle, considerato che l’ammontare dei crediti richiesti è risultato inferiore al limite di spesa.della misura sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009), anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “”. Il credito d’imposta ha un limite di 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria die per le, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25mila euro. Per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.