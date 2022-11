Bnp Paribas, utile trimestre +10,3% supera le attese

Bnp Paribas

(Teleborsa) - Risultati di bilancio sopra le aspettative per. Il gruppo bancario francese ha chiuso il2022 con unpari a 2,76 miliardi di euro, in crescita del 10,3% su base annua, mentre i ricavi sono cresciuti dell'8% a 12,3 miliardi.del 2022 Bnp Paribas ha totalizzato un profitto netto di 8,04 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2021, malgrado l'aumento degli accantonamenti per le perdite su crediti.Tornando al terzo trimestre, ilè salito del 4,9% a perimetro e tassi di cambio costanti, attestandosi a 12,31 miliardi di euro. Ildella banca è aumentato del 9,6% rispetto a un anno fa e il trading sul reddito fisso è balzato del 25%."Stiamo continuando a sviluppare le nostre attività e a mobilitare le nostre risorse al servizio dei nostri clienti e dell'economia europea.Con il suo modello,nel terzo trimestre - ha affermato il- commentando i risultati. Dimostrano la nostra capacità di crescere e sviluppare piattaforme leader al servizio dell'economia europea. Riflettono il dinamismo dei nostri clienti che si adattano all'evoluzione dell'economia e la capacità di BNP Paribas di supportare individui, aziende e istituzioni nel tutte le fasi del ciclo economico".