ITA Airways privatizzazione ancora lontana

(Teleborsa) - Dopo il ponte festivo di inizio novembre, si delinea una transizione tutta da definire perin vista dell, inAll'ordine del giorno sono stati inseriti due nuovi punti: la revoca della carica di presidente attribuita ad Alfredo Altavilla e la modifica dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto che regola la composizione numerica del Cda. Si fa sempre più strada l'ipotesi di, su richiesta che sarebbe stata avanzata dal Ministero dell'Economia.Sempre all'ordine del giorno dell'assemblea figurano anche le, i quali nel frattempo avevano deliberato la revoca dei poteri conferiti al presidente Altavilla. Sullo sfondo, il ritorno in gioco di fatto della, dopo che il nuovo governo ha deciso di non prorogare il termine per la trattativa in esclusiva con ilITA Airways, nel frattempo, attende per fine novembre l'. Il capitolo relativo a queste due erogazioni è motivo del contendere nella trattativa in corso per la privatizzazione della compagnia aerea, ancora al 100% del Ministero dell'Economia.