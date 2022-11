Powell gela i mercati. Vendite in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono in territorio negativo le principali borse europee dopo leche ha alzato l'asticella del livello massimo del rialzo dei tassi che intende raggiungere. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse dello 0,75% , portando così il costo del denaro in una forchetta fra il 3,75% e il 4%. Si è trattato del quarto rialzo consecutivo da 75 punti base e del sesto aumento dei tassi dall'inizio dell'anno. La Fed andrà avanti con i rialzi dei tassi di interesse fino a quando non saranno in territorio "sufficientemente" restrittivo.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 88,41 dollari per barile.vendite su, che registra un ribasso dello 0,78%, tentenna, che cede lo 0,33%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 22.662 punti, con uno scarto percentuale dello 0,62%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 24.575 punti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,75%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,18%.Seduta negativa per-2,11% che ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti in crescita del 29% a 42,1 miliardi di euro e confermato la guidance per l'intero 2022.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,97%),(+1,65%),(+1,41%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.scende del 2,05%.Tra i dati02:45: PMI servizi Caixin (atteso 49,2 punti; preced. 49,3 punti)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 7,8%; preced. 7,8%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,6%; preced. 6,6%)12:30: Challenger licenziamenti (preced. 29,99K unità)13:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 10,2%).