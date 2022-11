Turchia, inflazione ottobre vola ai massimi dal 1997

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre l'inflazione in Turchia haI prezzi al consumo hanno raggiunto l'85,5%, sui massimi dal 1997, dopo che la banca centrale ha tagliato il tasso di interesse di riferimento per alimentare la crescita economica.Nel dettaglio, i prezzi dei generi alimentari e dei trasporti sono raddoppiati rispetto all'anno precedente, a causa dell'aumento dei costi energetici globali in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.