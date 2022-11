Borsa americana debole dopo nuova stretta Fed

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Boeing

Caterpillar

Honeywell International

Chevron

Apple

Visa

American Express

Walt Disney

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Booking Holdings

Advanced Micro Devices

Mercadolibre,

Cognizant Technology Solutions

Fortinet,

Qualcomm

Palo Alto Networks,

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, con gli investitori disillusi dalle loro speranze di un primo "dovish pivot" dalla Fed. Dopo il quarto aumento consecutivo dei tassi da 75 punti base, il presidente della Banca centrale statunitense Jerome Powell ha detto che "i dati in arrivo dal nostro ultimo incontro suggeriscono che il livello finale dei tassi di interesse sarà più alto del previsto".Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones perde lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 3.720 punti, ritracciando dell'1,06%. Giù anche il(-1,98%); depresso l'(-0,19%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,34%),(+2,31%),(+1,96%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,24%.scende del 3,09%.Calo deciso per, che segna un -2,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,27%),(+2,67%),(+2,52%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 13,71%.In perdita, che scende del 7,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,47 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,5%)13:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 263K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (preced. 59,8 punti).