Caro energia, SACE in prima linea: webinar per le imprese

(Teleborsa) - Ilscende in campo contro il caro energia con una nuova iniziativa di formazione per aiutare le imprese ad affrontare le conseguenze economiche negative generate dell’attuale contesto segnato da instabilità, interruzioni e rallentamenti delle catene di fornitura e dall’impennata dei costi delle materie prime. Appuntamento il prossimoin un webinar gratuito, organizzato da SACE, che consentirà aNel corso dell’evento - spiega la nota -: le cauzioni per la rateizzazione delle spese energetiche, le soluzioni di Factoring, i prodotti finanziari a supporto della filiera produttiva e della clientela e Garanzia SupportItalia. Il webinar sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto insieme all’Agenzia delle Entrate sui contributi - sotto forma di crediti d’imposta - per l’acquisto di energia elettrica in favore di tutte le imprese “energivore” e “non energivore”.Il webinar si inserisce nell’ambito delle iniziative di accompagnamento del Gruppo SACE dedicate alle imprese italiane ed è organizzato dall’hub formativo del Gruppo, che si occupa dello sviluppo di una consapevolezza manageriale e di una preparazione imprenditoriale attraverso un innovativo programma di formazione articolato lungo tre direttrici:L’obiettivo - conclude la nota - "è creare unche consenta alle imprese e in particolare alle PMI di affrontare in modo strutturato le nuove sfide ed esigenze che i mercati e il contesto geopolitico internazionale richiede,