Eventi e scadenze del 4 novembre 2022

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Ita-coin; €-coinAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'Altare della Patria per la Deposizione di una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze ArmateRussia - Borsa di Mosca chiusa per festività- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2022 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi- Appuntamento: Conference call per analisti e investitori relativa ai risultati di bilancio del Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti