Fiera Milano, informativa settimanale su azioni proprie

Fiera Milano

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 24 e il 28 ottobre 2022 complessivamentead un prezzo medio ponderato giornaliero di 3,05 euro per azione per undinell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 13 ottobre 2022 avviato il 24 ottobre 2022, in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2022 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2022.Al 3 novembre, la Società detiene 290.258 azioni proprie pari allo 0,40% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 3,06 euro.