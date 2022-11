Giù la borsa di Tokyo, piazze cinesi in rialzo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -che, rimasta chiusa la vigilia per festività, risente della scia negativa disegnata da Wall Street dopo ledel numero uno della Fed,, che ha alzato l'asticella del livello massimo del rialzo dei tassi che intende raggiungere. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse dello 0,75%, portando così il costo del denaro in una forchetta fra il 3,75% e il 4%. Si è trattato del quarto rialzo consecutivo da 75 punti base e del sesto aumento dei tassi dall'inizio dell'anno.Tra gli altri listini d'estremo oriente,sostenute dalle scommesse degli investitori, malgrado le posizioni ufficiali vadano in direzione opposta, di un allentamento in Cina delle rigide restrizioni "zero Covid" che sono alla base di gravi problemi economici e sociali.L'indice giapponeselascia sul terreno l'1,68%, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata al 3,26%.Effervescente(+6,39%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,63%).Senza direzione(-0,15%); in moderato rialzo(+0,55%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,14%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,35%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,35%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,7%)01:50: Partite correnti (preced. 59 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1%; preced. 0,9%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%).