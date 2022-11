Leonardo non fa prezzo dopo la trimestrale, calo teorico di oltre il 5%

Leonardo

(Teleborsa) - Non riesce a fare prezzo il titoloa Piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico di oltre 5 punti percentuali a 7,75 euro, dopo la trimestrale diffusa la vigilia a borsa chiusa.Il gruppo italiano della difesa ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi pari a 9.917 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto ai primi nove mesi del 2021 grazie principalmente alla performance degli Elicotteri. Il risultato netto è pari a 662 milioni di euro (pari al Risultato Netto Ordinario nel periodo a confronto) e riflette la plusvalenza realizzata con riferimento alle cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts di Leonardo DRS.La guidance 2022 è stata rivista al rialzo sugli Ordini (da 15 miliardi a superiore a 16 miliardi di euro) e in lieve miglioramento sul FOCF (pari a 500 milioni, nonostante la variazione di perimetro pari a 30 milioni).