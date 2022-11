Marcolin, vendite primi 9 mesi +21%

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2022 lenette diaumentano del 21% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2021 (l’incremento risulta del 13,9% a cambi costanti), attestandosi a 409,7 milioni.L’ Ebitda adjusted si attesta a 50,5 milioni (pari al 12,3% delle vendite nette), in crescita rispetto ai 42 milioni dell'esercizio precedente;Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, il Gruppo incrementa le vendite in tutte le aree geografiche (dati a cambi correnti), in particolare in EMEA (+22,2) e Americas (+19,6%) che assieme rappresentano più del 90% delle vendite nette; altrettanto positivo il risultato in Asia (+21,5%), geografia ad alto potenziale per il Gruppo.