Rally per l'indice delle aziende sanitarie (+2,53%), slancio per Amplifon

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso delIlha aperto la giornata a quota 213.719,2, con uno scatto di 5.399,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l', che arretra a quota 758, dopo una partenza a 0.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,44%.Risultato positivo per, che lievita del 2,01%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,64% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,85%.