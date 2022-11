Trump lancia io guanto di sfida dall'Iowa: "MI ricandiderò alle Presidenziali"

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato l'ex inquilino della Casa Bianca ai suoi sostenitori, durante un comizio per le. "Tenetevi pronti per rendere il nostro paese sempre più sicuro, glorioso e di successo", ha affermato dal palco., ha detto Trump in vista delle elezioni di metà mandato, l'8 novembre prossimo, lanciando la sfida all'opposizione ed annunciando "tra cinque giorni porremo fine alla carriera politica di crazy Nancy Pelosi"."Lo stile di vita dell'Iowa è sotto assedio", ha denunciato Trump, attaccando i dem per la politica delle frontiere aperte, che sta alimentando il crimine, e dichiarando "dobbiamo porre fine alla tirannia dei liberal".L'ex Presidente ha un'agenda fittissima connei prossimi cinque giorni: daallaper concludere in. La sfida finale però è iniziata ieri sera dall'Iowa, primo vero test delle Presidenziali America 2024.Trump ha intanto sferrato un attacco diretto alla speaker della Camera, poi criticato duramente la politica liberale dei suoi avversari,con la canzone soul, un brano che sembra un annuncio ed un programma elettorale e che sostituisce la canzone dei Village People, "Ymca", che aveva fatto da colonna sonora delle precedenti elezioni.