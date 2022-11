TXT, accordo vincolante per investimento in ProSim Training Solutions

TXT e-solutions

(Teleborsa) -(TXT) ha firmato un accordo per l'investimento nel capitale di ProSim Training Solutions ("ProSim-TS"), software house con sede in Olanda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni proprietarie nel settore della simulazione edell'addestramento per l'aviazione civile.in ProSim-TS riservato a TXT, a fronte del quale TXT deterrà una quota di minoranza in ProSim-TS, e l'accordo prevede ulteriori futuri investimenti che, se realizzati, consentiranno a TXT di aumentare la propria partecipazione in ProSimTS fino al raggiungimento del 100%.Con l'investimento - si legge in una nota - TXT intende accelerare il piano di crescita ed espandere il portafoglio prodotti di ProSim-TS attraverso la fornitura di capitali finanziari, capacità di sviluppo software senza pari e una presenza a livello mondiale, sfruttando la posizione consolidata di PACE GmbH nel mercato dell'aviazione civile.Questo nuovo progetto unirà le capacità ingegneristiche esclusive di TXT con i prodotti proprietari innovativi per l'addestramento di piloti sviluppati da ProSim-TS. Le aziende parteciperanno all'European Airline Training Symposium 2022 a Berlino, con uno stand comune dall'8 al 9 novembre, per dare ufficialmente il benvenuto alla nuova joint venture.