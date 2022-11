Venezia Capitale Mondiale Sostenibilità, Terna nella Fondazione

Terna

(Teleborsa) -i due pilastri sui quali si fonderà l’operato d/Venice Sustainability Foundation, che potrà quindi godere di un importante partner attivo in un settore chiave come quello energetico. La Società - spiega la nota - mira a dotare Venezia di unTerna, che gestisce la rete elettrica nazionale, vuole contribuire a due degli ambiti di intervento con cui la Fondazione mira a sostenere il territorio veneziano:s. Attraverso il suo pluriennale expertise, Terna potrà fornire numerosi spunti e affiancare la Fondazione nelle varie fasi di sviluppo e realizzazione di progetti che mirano a rendere Venezia una città verde, in un’ottica non solo di preservazione, ma anche di miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.Nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’di investimenti complessivi per la transizione energetica e lo. Si tratta di una strategia mirata all’integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili, all’elettrificazione dei consumi, all’incremento della sicurezza e della resilienza del Paese. Alla base c’è una profonda cultura di sostenibilità che si riflette in tutti gli investimenti, parte integrante del processo di creazione di valore e, con la Fondazione, anche al servizio dei progetti di sviluppo sostenibile di Venezia.affermaPresidente della Fondazione Città di Venezia. Le città hanno un ruolo importante da svolgere nell'aiutare a ridurre le emissioni di gas serra e a raggiungere gli obiettivi posti a livello internazionale. Sono convinto che la partecipazione di Terna all’interno della Fondazione sarà molto utile e strategica per migliorare la qualità di vita della città di Venezia e di tutto il suo territorio. L’utilizzo delle rinnovabili ci permette di dotarci dell’energia di cui abbiamo bisogno per le nostre attività giornaliere, senza compromettere il futuro delle generazioni a venire”."Siamo particolarmente lieti di aderire alla Fondazione Città di Venezia e di poter mettere in campo la nostra esperienza e le specifiche competenze al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità individuati per la città e il suo territorio”, commentaDirettore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna. “Terna si pone da sempre l’obiettivo di coniugare il proprio know how in ambito tecnologico e nello sviluppo delle reti con un approccio sostenibile a 360°,