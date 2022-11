Zalando in moderato rialzo a Francoforte. Bene volumi e redditività 3° trimestre

Zalando

(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,49%. Le azioni della rinomata piattaforma di eCommerce perla moda ed il lifestyle reagiscono in modo tepido alla pubblicazione dei risultati di periodo.Zalando ha chiuso il terzo trimestre con undi 2,35 miliardi di euro, in crescita del 2,9%, e volumi in aumento del 7,1%. L'si è attestato a 13,5 milioni di euro rispetto ai 9,8 milioni dell'anno precedente. L'azienda ha raggiunto il traguardo dei- ha ricordato il co-Ceo Robert Gentz - nonostante alcune, come l'introduzione dell'in alternativa al pagamento dei costi di consegna ed altre efficienze nei costi, nel marketing e nella logisticaZalando ha, che punta ad un aumento dei volumi tra il 3% e il 7%, del fatturato fra zero e +3% e ad un EBIT adjusted a 180-260 milioni.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,04 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,53. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,55.