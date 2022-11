Borgosesia, nuovo sviluppo residenziale a Bologna con gruppo Frascari

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, haper, adiacenti a quelle già in portafoglio che si trovano in via Scandellara a Bologna, e di cui i lavori e le prevendite sono iniziate nel giugno scorso.L'operazione è stata attuata attraverso lae si inserisce nell'ambito della partnership conclusa nell'aprile scorso. La realizzazione dell'intervento sarà affidata integralmente al gruppo Frascari.È previsto undi 15,6 milioni di euro - finanziato anche attraverso un aumento di capitale della controllata per 4 milioni, interamente sottoscritto da Borgosesia Real Estate che, grazie anche al rilievo di parte delle partecipazioni del socio di minoranza, verrà così a detenerne una di poco inferiore all'80% - a fronte diin complessivi 20 milioni di euro."Grazie a questo accordo il nostro gruppoin termini di rigenerazione e creazione di valore, perfettamente in linea con la nostra mission e in un territorio che, sia secondo gli indicatori di mercato, sia secondo i dati derivanti dalle prevendite dello sviluppo già in portafoglio, riteniamo sia in forte crescita", ha commentato, amministratore delegato di Borgosesia.