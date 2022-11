doValue, nuovo mandato servicing in Spagna per portafoglio da 300 milioni

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che la propriaha ricevutoda fondi gestiti da società affiliate a Fortress Investment Group in Spagna.Ildel portafoglio è died era già stato incluso nei 6,8 miliardi di euro di nuovo GBV aggiudicato dal gruppo da inizio 2022 come comunicato in sede di presentazione dei risultati della prima metà del 2022 il 4 agosto 2022. L'onboarding del portafoglio è atteso per la fine del 2022.Il portafoglio, che è stato recentemente ceduto daa fondi gestiti da società affiliate a Fortress, èed è garantito da immobili residenziali situati nelle principali città spagnole.Inoltre, si tratta deldopo l'apertura del suo ufficio locale a Madrid a maggio 2022. Dovalue è controllata dal 2015 dal gruppo americano Fortress, che a sua volta è stato acquisito nel febbraio 2017 dal gruppo giapponese SoftBank.