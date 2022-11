Flying Angels Foundation lancia campagna raccolta fondi #salvALI per proseguire voli salvavita

(Teleborsa) - Lain occasione del decennale dalla sua costituzione, lancia un'altrasi svolgerà la(le donazioni su www.salvali-org), per sostenere l'impegno della Fondazione ad organizzaredi tutto il mondo gravemente malati e bisognosi di urgenti cure non disponibili nel loro paese di origine.Un esempio è, una bambina senegalese di 3 anni,, trasportata in aereo in Italia grazie alla rete della Flying Angels Foundation e ricoverata all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove ha potuto subire un delicato intervento chirurgico non fruibile nel suo paese.Protagonista della campagna #salvALI, Coumba ènei suoi primi 10 anni di attività, finanziando, tra cui quelli relativi a oltreche si sono recate nei paesi disagiati."Nell’anno del suo decimo compleanno, Flying Angels Foundation conferma con forza il suo impegno per garantire il diritto alla salute e alla vita di tutti i bambini, a tutte le latitudini", commenta, presidente di Flying Angels Foundation, aggiungendo "stiamo continuando a crescere, ad aprire e consolidare nuove rotte di speranza, mondo su mondo, come quella Uganda-Bangalore, che si aggiungono alle molteplici che ci hanno consentito in 10 anni di aiutare oltre 2.400 bambini".L'iniziativa nasce sotto il patrocinio del, dell'- Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e di, e conta sulla collaborazione degli: Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, Catania e Comiso, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli e Salerno, Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Cuneo, Genova, Palermo, Torino, Trapani (associati ad Assaeroporti) e di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona (associati a Aeroporti 2030)."Da anni siamo al fianco di Flying Angels Foundation per sostenere il progetto #salvALI, perché Enac condivide le finalità e i valori di questa iniziativa che consente a tanti bimbi di 'volare' verso una speranza, di potersi riappropriare del futuro", ha sottolineato il Direttore Generale di Enac, aggiungendo "siamo conviti che le 'autostrade del cielo' debbano essere sempre più un bene comune in grado di accorciare le distanze e d ridurre i gap, anche sanitari, tra i diversi luoghi del mondo"."Dare visibilità a questa iniziativa ci consente di contribuire nel nostro piccolo alle importanti attività portate avanti dalla Fondazione, che risponde concretamente alle numerose richieste di aiuto per bambini gravemente malati nel mondo.", ha sottolineato il Direttore Generale di Assaeroporti"Poter contribuire, attraverso la promozione della campagna #salvALI, ad aiutare dei bambini a raggiungere gli ospedali dove potrannoricevere le cure di cui hanno bisogno è per la nostra Associazione e per gli aeroporti che rappresentiamo un onore e un’occasione per supportare una importante iniziativa di solidarietà umana", ha concluso, Direttore generale Aeroporti 2030.