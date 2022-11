Generali, accordo di distribuzione in Portogallo con Gruppo CTT

Generali

(Teleborsa) -ha, società attiva nei servizi postali, per laattraverso la rete degli uffici postali CTT e la banca Banco CTT. L'accordo è stato siglato da Tranquilidade, il marchio di Generali nel paese. Alla partnership si affiancherà l', attraverso un aumento di capitale riservato pari a 25 milioni di euro. Il gruppo italiano diventerà così azionista dell'istituto con una quota pari a circa l'8,71%."Questo accordo conferma la strategia di Generali died è pienamente in linea con il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth", ha commentato aime Anchùstegui, CEO International di Generali."La partnership con il Gruppo CTT è un importante passo strategico per Tranquilidade e per la crescita del Gruppo Generali in Portogallo - ha aggiunto Pedro Carvalho, CEO di Tranquilidade, Gruppo Generali - Ci consentirà die di cambiare il paradigma attuale del mercato assicurativo portoghese attraverso l'introduzione di soluzioni innovative e avanzate".Alla fine del 2021, idi Tranquilidade ammontavano a 1,14 miliardi di euro, di cui 1,06 miliardi di euro nel segmento Danni e 80 milioni di euro nel segmento Vita. Banco CTT ha attualmente oltre 600 mila, assistiti da strumenti digitali avanzati e una rete di oltre 200 filiali estesa su tutto il territorio nazionale. Banco CTT, nato nel marzo 2016, conta oggi oltre 2 miliardi di euro didei clienti, con oltre 1 miliardo di euro di