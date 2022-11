Pharmanutra, ricavi al 30 settembre salgono a 60,3 milioni

PharmaNutra

(Teleborsa) - Ial 30 settembre 2022 diammontano a 60,3 milioni, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente di 11 milioni (+22,2%). Ilè pari a 19,1 milioni (Euro 15,8 milioni al 30 settembre 2021), con un margine sul totale dei ricavi del 31,5% e un incremento del 20,7% rispetto al 30 settembre 2021.del periodo è di Euro 12,8 milioni (Euro 10,9 milioni al 30 settembre 2021). L’ Utile Netto per azione al 30 settembre 2022 è di Euro 1,33 rispetto a Euro 1,12 del corrispondente periodo dell’anno precedente.Laal 30 settembre 2022 è positiva per Euro 7,3 milioni, rispetto a Euro 28,1 milioni del 31 dicembre 2021.I risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2022, l’andamento delle vendite sul mercato italiano, e il portafoglio ordini relativo alle consegne sui mercati esteri del quarto trimestre "consentiranno di confermare risultati in linea con le attese". La strategia del Gruppo PharmaNutra - si legge in una nota - "è orientata nel rafforzare la propria leadership nel mercato del ferro orale, dove gia` oggi detiene una quota di mercato a valore pari a circa il 55% grazie ai prodotti a marchio SiderAL®, incrementare ulteriormente le quote di mercato per quanto riguarda i prodotti a marchio Cetilar® e sviluppare le vendite di ApportAL® e UltraMag®".