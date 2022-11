Sciuker, nuovi contratti per 24,5 milioni di euro con detrazione inferiore a 110%

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che il, ha firmatodel valore lordo complessivo pari a 24,5 milioni di euro.Ad oggi il numero di contratti sottoscritti da Ecospace raggiunge quota 185. Iammontano ad un totale lordo complessivo pari a circa 199,4 milioni di euro, rispetto ad un obiettivo di fatturato annuale relativo al business del segmento eSCKo pari a circa 88 milioni di euro nel 2022, circa 104 milioni di euro nel 2023 e circa 108,8 milioni di euro nel 2024.Facendo riferimento al, considerando i risultati preliminari nel primo semestre 2022, quello relativo alla sola Ecospace raggiunge 269,3 milioni di euro, di cui 46,3 milioni di euro con % inferiore al 110."La sottoscrizione di nuovi contratti con percentuali inferiori al 110 rappresenta per noi un, confermandoci quanto gli studi e le statistiche di mercato avevano preannunciato: la sensibilità dei cittadini ad investire proprie risorse per vivere in una casa energeticamente efficiente è esponenzialmente aumentata; ciò è anche spinto dai costi energetici attualmente alle stelle", ha commentato l'"La transizione di Ecospace dal superbonus alla eSCKo subisce pertantocostruendo parte di quello che sarà backlog nel 2024 e oltre, dato che non abbiamo alcun obbligo temporale nell'ultimare i progetti di riqualificazione prima del 2025", ha agggiunto.