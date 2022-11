Associated British Foods prevede utili in calo a causa dei costi elevati

Associated British Foods

(Teleborsa) - La casa madre della catena di abbigliamento Primark,(ABF), ha chiuso l'anno fiscale al 17 settembre 2022 conin aumento del 22% a 16.997 milioni di sterline e unin aumento del 42% a 1.435 milioni di sterline. Rispetto all'ultimo anno finanziario pre-pandemia, il 2019, i ricavi sono saliti e l'utile operativo rettificato è sostanzialmente in linea."Il gruppo ha ottenuto una forte crescita dei ricavi e dei profitti quest'anno a chiara dimostrazione dei v, forza del marchio e del nostro impegno per finanziamenti e investimenti disciplinati - ha commentato il CEO ha commentato il- La performance è stata raggiunta nonostante l'interruzione indotta dalla pandemia sia stata seguita da un'inflazione dei costi di input elevata e volatile".Il gruppo hanell'anno in corso a causa dell'aumento dei costi energetici e valutari e del calo del reddito disponibile dei consumatori."Guardando al futuro, l'inflazione dei costi di input sostanziale e volatile sarà la sfida più significativa nel nuovo anno finanziario e le nostrenel modo più appropriato", ha spiegato Weston."Di conseguenza, nell'esercizio in corso, prevediamo una, nonché da alcuni prezzi e dall'espansione dello spazio in Primark - ha aggiunto - La nostra prospettiva rimane invariata. Continuiamo a prevedere che l'utile operativo rettificato e l'utile per azione rettificato saranno inferiori rispetto all'esercizio appena chiuso".