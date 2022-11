Assosim annuncia ingresso illimity Bank fra i suoi membri

illimity Bank

(Teleborsa) -, Associazione Intermediari Mercati Finanziari, annunciaguidato da Corrado Passera."Sono particolarmente soddisfatto che anche un intermediario dinamico e innovativo come illimity Bank entri a far parte della grande famiglia di Assosim", afferma, Presidente di Assosim, dicendosi certo che i suoi rappresentanti "daranno un importante contributo di competenze ed idee ai lavori comuni".I referenti diretti di illimity per Assosim saranno, il Chief Compliance Officered il General Counselassieme ai rispettivi team.Obiettivo di illimity Bank è quello diai fini diin Italia e contribuire al confronto tra gli operatori per sviluppare e far evolvere ulteriormente tutto il sistema.