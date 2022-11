Brillante Tokyo. Cina in ribasso su delusione per uscita politiche Covid

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -prima del rilascio dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti (previsto per giovedì) e dei risultati delle elezioni di medio termine sempre negli USA, che determineranno il controllo del Congresso. Imentre gli investitori hanno frenato le loro aspettative per la revoca delle restrizioni COVID nel paese.Le, dopo il calo record del mese precedente, secondo i dati del ministero delle Finanze, riflettendo il più grande ammontare mai registrato di acquisti di yen e di interventi di vendita di dollari.Laha pubblicato una sintesi delle opinioni dei membri del board della riunione di politica monetaria di ottobre, quando ha lasciato invariati i tassi di interesse. "I- si legge nel documento - È importante che la Banca comunichi con i partecipanti al mercato in linea con questo pensiero, ad esempio per ottenere una comprensione pubblica della sua condotta di politica monetaria".Segno più per il listino di, con ilin aumento dell'1,25%, mentre, al contrario, cedono alle vendite, che retrocede dello 0,63%, e, che mostra un -0,43%.In frazionale calo(-0,39%); sale(+1,15%), come pure, in moderato rialzo(+0,29%). Chiusa per festività la Borsa diSostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,23%.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,7%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,7%)01:50: Partite correnti (atteso 234,5 Mld ¥; preced. 59 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. 0,9%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%).