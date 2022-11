Gruppo FS, RFI lancia gara da 1,7 miliardi per la nuova linea Palermo-Catania-Messina

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina. La gara ha un valore di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati con i fondi del PNRR.Gli interventi consistono nella realizzazione didi nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 10 chilometri di viadotti e 8 gallerie naturali per 21 chilometri totali. Il progetto prevede anche la nuova stazione die i posti di movimento di Marcatobianco, Marianopoli e San Cataldo.Al termine dei lavori lungo tutto l’assesarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni.Al momento – si legge sul portale FS News – sono innelle tratte Bicocca – Catenanuova e sono appena iniziati quelli per realizzare il raddoppio dei binari delle tratte Fiumefreddo-Taormina/Letojanni e Taormina-Giampilieri.È recente, inoltre, l’aggiudicazione in Sicilia di unper, riguardante la trattasempre della Palermo-Catania-Messina. A realizzare gli interventi banditi da RFI sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che vede come capofila Webuild Italia e come mandante Impresa Pizzarotti. In questo caso, gli interventi consistono nella realizzazione di tre gallerie, per una lunghezza complessiva di 8,5 chilometri, e di un viadotto della lunghezza di un chilometro. Sarà, inoltre, realizzata la nuova stazione di Enna Nuova e rinnovata quella di Dittaino.A settembre, invece sulla linea,, RFI ha aggiudicato una gara per un importo di oltre 588 milioni di euro. Obiettivo dei lavori in questo caso: la costruzione della nuova stazione di Catenanuova e di un nuovo tracciato da 7km di viadotto e 2,3 di galleria. Entro la fine dell’anno verranno inoltre lanciati i bandi per le tratte Caltanissetta-Enna, Lercara – Caltanissetta (compresi nell’ambito del PNRR) e a seguire per la Fiumetorto-Lercara per un totale di circa 3,1 miliardi di euro.