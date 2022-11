L'indice delle aziende sanitarie in rialzo (+1,21%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

Indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

mid-cap

Pharmanutra

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

GPI

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 218.725,1 con una performance positiva dell'1,21%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 765, dopo aver avviato la seduta a 765.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,96%.Tra leitaliane, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,9%.Tra ledi Piazza Affari, scambia in profit, che lievita del 2,21%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,2%.