Salute: si chiude a Genova "Carovana della prevenzione" Komen promossa da ASPI

(Teleborsa) - Si è chiusa a Genova lapromossa anche quest’anno da, da anni impegnata nella lotta ai tDopo le tappe diil Programma Nazionale Itinerante di tutela della Salute Femminile, avviato nel 2017 in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario, è approdato nel capoluogo ligure con una giornata, patrocinata dal Comune di Genova, organizzata in piazza Caricamento durante la quale sono state offertela mammografia alle donne fra i, l’ecografia e una visita senologica alle under 40. Con una iniziativa aperta a tutte le donne, anche a quelle che per età, sotto i 45 anni o sopra i 70, non rientrano nei criteri degli screening gratuiti del Servizio Sanitario Nazionale.Con oltrenuovi casi l’anno solo in Italia, i: 1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita; l’incidenza è in continuo aumento e, sebbene si tratti di tumori altamente curabili, in particolare quando identificati in fase iniziale, più di 1.000 donne ogni mese nel nostro Paese perdono la vita per questa malattia. Autostrade per l’Italia sostiene da anni la lotta ai tumori del seno e di tutte le principali neoplasie femminili, garantendo oltre 250 screening gratuiti alle donne, coinvolte da queste campagne di prevenzione offerte nelle varie sedi aziendali: un’iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi principale causa di morte femminile. Le opportunità di prevenzione sono proposte prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico o che appartengono a categorie di rischio, aumentato per i tumori del seno."Anche quest’anno - afferma, Responsabile Welfare Diversity & Inclusion Management - torniamo nella città di Genova con un’iniziativa di prevenzione oncologica per contrastare una delle neoplasie più diffuse nell’universo femminile. Vogliamo offrire pari possibilità di accesso alla cura del sé, alle donne delle nostre sedi aziendali e dei territori che attraversiamo, consapevoli dell’importanza di “fare rete” e dare risposte, anche sociali, alle comunità. Con questo e altri progetti “viviamo” i territori che attraversiamo e la prevenzione medica, così come le iniziative di welfare diffuso, sono modi con i quali esprimere la nostra vicinanza alle comunità e alle persone con le quali condividiamo, ogni giorno, la nostra presenza".che ha importanti ricadute anche sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale – spiega Francesco Sapio, direttore del 1° Tronco di Genova di Aspi - siamo entusiasti di questa iniziativa, perché contribuisce a diffondere una cultura della prevenzione rinnovando la vicinanza ai territori nei quali operiamo".All’iniziativa - spiega la nota - ha partecipato ancheassessore alle Politiche di genere e vicepresidente del Municipio 1 Centro Est: «Sono contenta che questa carovana abbia fatto tappa proprio in una delle zone della nostra città in cui si concentrano diverse realtà sociali, anche multietniche, dando alle donne di qualsiasi estrazione la possibilità di accedere a un servizio che come donna e come amministratrice considero fondamentale».La tappa genovese era l’ultima per il 2022. In vista di questa giornata - conclude la nota - sono state oltrerivolte prevalentemente a territori e comunità in difficoltà. Grazie alle 4 Unità Mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione (2 per facilitare la diagnosi precoce dei tumori del seno, 1 per i tumori ginecologici e le altre patologie oncologiche prevalenti nelle donne e 1 di prevenzione primaria, per offrire consulenze specialistiche e percorsi personalizzati utili all’adozione di stili di vita più corretti), la “Carovana della Prevenzione” è in grado di offrire esami