Scuola, Corte Conti: fondi per lo sport siano congrui a reali esigenze

(Teleborsa) -, pari a 300 milioni di euro,delle scuole italiane o, quantomeno,, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell’educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento.E' quanto sottolinea laa proposito della verifica dello stato di avanzamento dell’relativo al, che interesserà(per 230.440 mq di superficie complessiva) entro il secondo semestre del 2026.I fondi sono destinati per ile per il, con una prevalenza dei finanziamentiDalla verifica è emerso che sono stateper un valore complessivo di quasie solo unacon le risorse messe a disposizione. Di qui la richiesta di concentrare i fondi sulla scuola primaria.La Corte ha, inoltre, invitato il Ministero dell’istruzione aancora in corso e la stipula delle convenzioni con gli enti locali destinatari dei fondi, perché si proceda alle successive fasi di, visto ilnella pubblicazione degli interventi ammessi a finanziamento. La magistratura contabile ha, infine, raccomandato una, dello stato di avanzamento dell’intervento, per garantire la piena trasparenza dell’attività amministrativa, nonché forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.